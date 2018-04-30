Telecos y privacidad
La protección de datos y la nueva generación de derechos en la era Facebook
La privacidad de los ciudadanos en el ámbito digital debe ser un pilar fundamental en un Estado de Derecho.
Por Jesús Acevedo
España-30/04/2018
Puede que nadie esté ayudando más a la concienciación sobre la necesidad de proteger nuestros datos que el propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Seguro que la mayoría de la población ha escuchado algo acerca de que a partir del 25 de mayo de 2018 entra en juego la nueva regulación europea sobre protección de datos o, técnicamente hablando, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y que todo ello va ser un auténtico caos y va suponer un gasto demasiado considerable para cualquier entidad pública o privada, tratándose además de una ley que apenas sirve para borrar a un ciudadano de un fichero de morosos o de una lista de newsletters, o que no tiene más uti
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