La protección de datos y la nueva generación de derechos en la era Facebook

Puede que nadie esté ayudando más a la concienciación sobre la necesidad de proteger nuestros datos que el propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Seguro que la mayoría de la población ha escuchado algo acerca de que a partir del 25 de mayo de 2018 entra en juego la nueva regulación europea sobre protección de datos o, técnicamente hablando, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y que todo ello va ser un auténtico caos y va suponer un gasto demasiado considerable para cualquier entidad pública o privada, tratándose además de una ley que apenas sirve para borrar a un ciudadano de un fichero de morosos o de una lista de newsletters, o que no tiene más uti

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