El Código Ético de FACUA

FACUA Consumidores en Acción aprobó el día 24 de febrero de 2007 en asamblea general un documento denominado ‘Un compromiso ético para la defensa de los consumidores y usuarios’, con la finalidad de responder a la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores (hoy derogada por el actual Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias) que estableció la posibilidad de que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores y abriera una peligrosa puerta por la que FACUA no entrará jamás. El artículo 27 del citado Texto Refundido desvirtúa totalmente el principio de independencia de las asociaciones de consumid

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