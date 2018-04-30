España en la obra de Karl Marx

El 5 de mayo de 1818 nació en la ciudad alemana de Tréveris Karl Heinrich Marx y, por lo tanto, se cumplirá el doscientos aniversario de su natalicio. Hijo del abogado judío Hirschel Marx, posteriormente convertido al protestantismo, era el segundo de los siete hijos del matrimonio con Henriette Presburg. Aunque es más conocido como filósofo y economista, ejerció otras actividades profesionales para ganarse la vida, como la de periodista. Junto a su gran amigo Friedich Engels, que le proporcionó el sustento en muchas fases de su crítica economía, desarrollo las bases del materialismo histórico y del socialismo científico, que constituy&o

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