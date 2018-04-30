Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
España-30/04/2018
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido denunciando y analizando la enésima subida de la factura de la luz. En concreto, un 2% en el mes de febrero para el usuario medio.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las trabajadoras y activistas de FACUA se sumaron y secundaron la jornada de huelga de 24 horas, tal y como señaló la secretaria general de la organización, Olga Ruiz, en su intervenci&oacu
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