Las subidas en telecos: el peor abuso del año

Las continuas subidas tarifarias del oligopolio de las telecomunicaciones representan El Peor Abuso del Año para los consumidores. Se trata del problema que ha provocado más votos en la novena edición de los premios convocados por FACUA. Los cuatro grandes abusos que competían en esta ocasión eran, junto al ganador, las líneas 902 de atención al consumidor, las ofertas fraudulentas de las eléctricas y la negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo. Los incrementos de tarifas de las grandes telecos ponen de manifiesto que no hay competencia real en el sector, dominado por un oligopolio que en los últimos años ha fagocitado a compañías como Jazztel, Tele2 y O

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