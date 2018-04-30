Derecho a ingresar en el cine con sus propios alimentos

Hasta hace poco estaba prohibido ingresar al cine con sus propios alimentos. Los cines así lo habían establecido desde hace algunos años, sobre todo con el ingreso de las grandes cadenas. Ellos dicen que está prohibido comer alimentos en las salas, salvo que le compres sus productos a ellos, que generalmente son pura chatarra y muy caros. Por ello presentamos junto a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La perdimos en primera instancia, pero finalmente la Sala Especializada en Defensa del Consumidor nos dio la razón y ha declarado que este tipo de práctica es abusiva e ilegal, ya

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