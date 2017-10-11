Institucional

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de agosto y septiembre.

España-11/10/2017

La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus delegaciones territoriales de todo el territorio nacional ha sido, durante los meses de agosto y septiembre, igualmente intensa.

En Madrid, la asociación, cuya Memoria 2016 ha sido presentada en este periodo, ha denunciado que la línea 5 del metro de la capital, que acaba de ser reformada, sigue presentando zonas inaccesibles para personas con movilidad reducia en la mayoría de sus paradas. Por otro lado, ha presentado a finales de agosto los resultados de su

Únete gratis para acceder a este contenido
Hacerme socioIniciar sesión

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos