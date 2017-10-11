Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de agosto y septiembre.
España-11/10/2017
La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus delegaciones territoriales de todo el territorio nacional ha sido, durante los meses de agosto y septiembre, igualmente intensa.
En Madrid, la asociación, cuya Memoria 2016 ha sido presentada en este periodo, ha denunciado que la línea 5 del metro de la capital, que acaba de ser reformada, sigue presentando zonas inaccesibles para personas con movilidad reducia en la mayoría de sus paradas. Por otro lado, ha presentado a finales de agosto los resultados de su
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