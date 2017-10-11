Las víctimas de los mercados

Los consumidores venimos sufriendo duros años de recortes de derechos y garantías y una sucesión de abusos en los mercados por las grandes empresas ante la mirada ausente de los gobiernos. Precarización del empleo, recortes sociales y abusos han supuesto una afectación grave de las economías domésticas, un empobrecimiento de la población y un incremento de las desigualdades sociales. Los abusos de la banca y las energéticas, entre otros, han privado de servicios y bienes esenciales a muchas familias y han esquilmado las economías domésticas. La hoja de ruta de los mercados para imponer su ley está dejando un reguero de consumidores engañados, violentados en sus derechos y empobrecidos. El

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