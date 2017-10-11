Seguimos reforzando nuestro compromiso de transparencia

En FACUA nos esforzamos por ser transparentes. Y cada año estamos dando pasos en ese sentido. Desde que nacimos, nuestras cuentas han estado siempre a disposición de los socios. Son las cuentas que nuestra organización nacional y las asociaciones territoriales que la integran enviamos anualmente a las autoridades competentes. Los datos relativos a los ingresos y gastos de FACUA están disponibles en nuestra memoria anual, que desde hace ya tres años colgamos en FACUA.org. También los de nuestras organizaciones territoriales, que progresivamente han comenzado a publicar sus memorias en sus respectivas páginas web: la primera fue FACUA Andalucía, que empezó a hacerlo a la vez que la as

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