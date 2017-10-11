Motor y viajes
Llamando a torre de control: ‘¿Du yu anderstán mi?’
Tras prohibirlo, el Gobierno rectifica y sí permitirá el uso del español entre pilotos y controladores aéreos, atendiendo así a los estudios de seguridad como el de la AESA y a la opinión de ambos colectivos.
Por Agustín Guzmán Rodríguez
España-11/10/2017
Las comunicaciones de radiotelefonía aeronáuticas tienen un papel predominante en la aviación. A día de hoy, la mayoría de mensajes transmitidos entre el control de tránsito aéreo y los pilotos dependen de la transmisión de mensajes de voz mediante el uso de un lenguaje específico, también conocido como fraseología estándar, que intenta simplificar la transmisión de información para evitar confusiones y, por tanto, con el objetivo de minimizar el número de incidentes y accidentes relacionados con este asunto.
El problema surge cuando no se utiliza esta fraseología de manera estricta o en situaciones donde la fraseología estándar no es suficiente para atend
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