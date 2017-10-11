Llamando a torre de control: ‘¿Du yu anderstán mi?’

Las comunicaciones de radiotelefonía aeronáuticas tienen un papel predominante en la aviación. A día de hoy, la mayoría de mensajes transmitidos entre el control de tránsito aéreo y los pilotos dependen de la transmisión de mensajes de voz mediante el uso de un lenguaje específico, también conocido como fraseología estándar, que intenta simplificar la transmisión de información para evitar confusiones y, por tanto, con el objetivo de minimizar el número de incidentes y accidentes relacionados con este asunto. El problema surge cuando no se utiliza esta fraseología de manera estricta o en situaciones donde la fraseología estándar no es suficiente para atend

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