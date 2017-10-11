Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.
España-11/10/2017
Durante los meses de agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha desarrollado diferentes acciones reivindicativas en el sector de las aerolíneas. En especial tras la cancelación masiva de vuelos anunciada por Ryanair para los próximos meses, que la asociación denunció ante Fomento.
La asociación también alertó de que la compañía estaba ocultando información a los pasajeros sobre sus derechos, así como del cargo ilegal que les estaba cobrando por reubicarles en otros
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