Los orígenes de FACUA-Consumidores en Acción

En los años previos a la democracia, el movimiento de defensa de los consumidores en España se reducía a una cierta actividad que en el ámbito del consumo desarrollaban, desde la década de los setenta, las asociaciones de vecinos con un carácter abiertamente progresista junto a la Organización de Consumidores y Usuarios-OCU; creada en 1975 a iniciativa del abogado madrileño Antonio García de Pablos, quien había ocupado cargos de responsabilidad en el Ministerio de Comercio del Gobierno de la dictadura que presidía Arias Navarro; y por la incipiente labor de defensa de los consumidores que desarrollaban las asociaciones de amas de casa. En el momento álgido del env

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