«Los gobiernos europeos comparten la culpa». Jack Ewing, autor de ‘El escándalo de Volkswagen’

El periodista Jack Ewing, corresponsal económico en Alemania del New York Times, disecciona en El Escándalo de Volkswagen (Ediciones Deusto) uno de los mayores fraudes de la historia. Durante años, la empresa ha estado instalando en sus automóviles diésel un software que burlaba los mecanismos de prueba de emisiones contaminantes. Hasta que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense desveló el escándalo a finales de 2015. Así había sido, al menos, desde 2009, cuando los ingenieros de la empresa alemana comprendieron que el motor diésel que habían desarrollado con un alto coste para competir con los fabricantes japoneses no cumplía con los estándares

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