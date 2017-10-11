¿Tu dieta contribuye al cambio climático?

España es el segundo país del mundo que más carne consume por habitante. Nos zampamos la friolera de 100 kilos de carne al año de media. El único país que nos supera es el reino de la hamburguesa, Estados Unidos, donde cada ciudadano engulle 120 kilos de carne al año. La media mundial es tres veces menos que lo que comen en el país de la hamburguesa: 40 kilos. Ingerir a diario proteínas de origen animal tiene serias consecuencias sobre la salud, como alertan las autoridades médicas, pero no sólo eso: también se contribuye con este consumo desproporcionado de carne al cambio climático. Un informe de la Organización de Naciones Unidas para la A

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