El póker de la canciller de hierro

En Alemania y Austria se celebran elecciones generales y se elegirán a sus respectivos jefes de gobierno, denominados canciller. Efectivamente, el 24 de septiembre los electores alemanes han acudido a las urnas para elegir a su canciller o, lo que ha sido el resultado, reelegir a la canciller Cristianodemócrata (CDU) Angela Merkel. Tres semanas después, el domingo 15 de octubre, los austriacos acudirán a las elecciones generales legislativas y se nombrará al nuevo canciller federal de Austria que, aunque las cartas no están tan claras como en el país vecino, parece previsible la victoria del nuevo líder del Partido Popular (ÖVP) Sebastián Kurz, el joven ministro de Asuntos Exte

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