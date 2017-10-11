Telecos y privacidad
Olga Rodríguez: «Estar bien informado es una militancia, porque requiere de una dedicación continua»
Periodista de larga trayectoria internacional, ha sido cronista de guerra en los conflictos de Oriente Próximo para medios como la Ser, Cuatro o CNN+. Ahora analiza la actualidad desde eldiario.es.
Por Ángeles Castellano
España-11/10/2017
Nacida en León en 1972, Olga Rodríguez acumula en sus espaldas una extensa trayectoria como periodista especializada en información internacional, conflictos y derechos humanos. Desde sus inicios en la Cadena Ser, ha visitado Oriente Próximo para narrar sus guerras, además de otros países como Estados Unidos o México.
Como cronista de la guerra de Irak durante la invasión de EEUU en 2003, vivió un episodio especialmente duro: estaba en el hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril, cuando fue bombardeado por el ejército estadounidense, ataque que mató al cámara español de Telecinco José Couso y al periodista ucraniano Taras Protsyuk, de
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