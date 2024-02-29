Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
España-29/02/2024
Durante los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha reclamado a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad en la red sanitaria madrileña, tras tener conocimiento de que los medios para las prácticas de algunas de las pruebas médicas más comunes, como las mamografías o las exploraciones ginecológicas, no están adaptadas a las persona
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