Hacer actividad política desde la independencia, el apartidismo y la democracia

A FACUA-Consumidores en Acción se le critica a veces con acusaciones de que está realizaciones actividades políticas. Desde el respeto a quien honestamente opina eso, es necesario destacar y recordar que dicha organización de consumidores surgió en el año 1981 del propio movimiento vecinal, cuyas organizaciones representaban un movimiento que luchó políticamente por la mejora de los barrios y también por la conquista de la democracia y la libertad, incluso desde los tiempos de la dictadura franquista. De ese movimiento heredamos nuestro carácter asambleario, participativo, el modelo de dirección colectiva, la defensa de la democracia directa como complemento de la democracia representativa, la pluralidad política e ideológ

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