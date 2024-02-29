Es su turno, ministro Bustinduy

El pasado 10 de enero, FACUA-Consumidores en Acción se reunió con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al haber asumido las competencias en materia de protección de los consumidores en esta legislatura en sustitución del anterior Ministerio de Consumo. Con el nuevo ejecutivo las políticas de consumo han perdido protagonismo en el organigrama del Gobierno, al desaparecer el Ministerio de Consumo y compartir sus funciones con Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero, con independencia del paso atrás que puede suponer esa pérdida de protagonismo, corresponde mirar hacia delante y, con actitud crítica y constructiva, aportar ideas y propuestas que mejoren la protección de los

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