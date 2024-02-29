Kiko Morales: «Cuando una persona tiene un don y tiene claro lo que quiere, al final acaba sacándole el máximo provecho»

Kiko Morales Muñoz (Doña Mencía, 1996) es un artista multidisciplinar cuya esencia artística está cargada de sentimiento y simbolismo. La ambición, la inquietud y el talento han llevado a este joven cordobés a abrirse hueco en el complicado mundo del arte. Hasta la fecha, ya ha expuesto en países tan alejados y dispares como Estados Unidos o China. Con la naturaleza y la figura humana como ejes vertebradores, en sus trabajos plasma principalmente sus ideas, pensamientos, sentimientos y vivencias. En esta entrevista, Kiko Morales habla sobre sus inicios, hace un repaso a su trayectoria artística y habla sobre sus retos a futuro. ¿Cuándo y cómo s

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