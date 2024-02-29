Ocio y cultura
Kiko Morales: «Cuando una persona tiene un don y tiene claro lo que quiere, al final acaba sacándole el máximo provecho»
Este artista multidisciplinar ha sido el único español presente en la exposición "Transcendence a fusion of art and culture" de la ciudad china de Chongqing.
Por David Ávila
España-29/02/2024
Kiko Morales Muñoz (Doña Mencía, 1996) es un artista multidisciplinar cuya esencia artística está cargada de sentimiento y simbolismo. La ambición, la inquietud y el talento han llevado a este joven cordobés a abrirse hueco en el complicado mundo del arte. Hasta la fecha, ya ha expuesto en países tan alejados y dispares como Estados Unidos o China.
Con la naturaleza y la figura humana como ejes vertebradores, en sus trabajos plasma principalmente sus ideas, pensamientos, sentimientos y vivencias. En esta entrevista, Kiko Morales habla sobre sus inicios, hace un repaso a su trayectoria artística y habla sobre sus retos a futuro.
¿Cuándo y cómo s
Contenido exclusivo para socios plenos