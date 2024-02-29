Loudtink: «Una sesión nunca será buena si al primero al que no hace bailar es a ti en casa»

Fernando Luis, más conocido como Loudtink (Sevilla, 1995) es un apasionado DJ de drum & bass y productor musical. Se caracteriza por sesiones oscuras con una clara influencia de rock y metal, con remixes realizados a grupos conocidos como Noisia, Black Sun Empire, TC o Main de Gloire. En 2018 participó en un concurso de radio australiana junto con otros artistas de todo el mundo, siendo una de las mejores sesiones de drum & bass en su plataforma. Ha actuado en ciudades como Sevilla, Cádiz y Gibraltar compartiendo evento con artistas internacionales como Document One, Dub Elements, Juno o Frannabik. En diciembre de 2019, lanzó su primer single llamado Ghost P

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