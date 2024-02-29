Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero y febrero.

España-29/02/2024

Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios de los alimentos y la inflación.

La asociación ha criticado la la inacción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante las subidas ilegales de los precios de numerosos alimentos con el IVA rebajado y pide a Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ejerza su potestad sancionadora

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