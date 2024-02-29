La moda en transición: del ‘fast fashion’ a la sostenibilidad

En un mundo dominado por el consumo acelerado, la industria de la moda se encuentra en una encrucijada. El modelo de fast fashion, con su ciclo rápido de producción y desecho, ha democratizado el acceso a la moda pero a un costo elevado para el medio ambiente y la sociedad. Frente a esta realidad, emerge un movimiento hacia la sostenibilidad en el que la ropa de segunda mano juega un papel crucial. Las consecuencias ocultas de la moda exprés El fast fashion ha cambiado la forma en que consumimos moda, ofreciendo tendencias al instante a precios bajos. Sin embargo, este acceso aparentemente ilimitado a la moda tiene implicaciones profundas. Ambientalmen

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