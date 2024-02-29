FACUA te asesora con… las hojas de reclamaciones

En este nuevo artículo de la serie en la que FACUA-Consumidores en Acción quiere trasladar a los consumidores información que puede resultar de su interés a la hora de conocer sus derechos sobre diferentes productos y servicios, la asociación quiere tratar en esta ocasión todo lo relacionado con las hojas de reclamaciones. En primer lugar, cabe tener en cuenta que la legislación obliga a todos los establecimientos a disponer de hojas de reclamaciones. Cada comunidad autónoma es la que define cuál es el modelo de documento que se utiliza en su región. Las hojas de reclamaciones son un instrumento que facilita a los consumidores la posibilidad de realizar sus reclamaciones en el prop

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