Telecos y privacidad
El paternalismo del Ministerio con los ‘influencers’ españoles
Este sector ignora deliberadamente las reglas del juego, afectando negativamente a parte de los consumidores y usuarios entre los que se encuentran menores de edad.
Por Miguel Ángel Serrano
España-29/02/2024
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado el 14 de febrero de 2024 una noticia que lleva por título “Un 70% de los influencers españoles incumpliría la normativa europea en materia de protección al consumidor”.
En esta información se asegura por parte del Ministerio que la Dirección General de Consumo ha detectado que más de un 70% de los influencers españoles incumplirían la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales.
Así, parece que gran parte de estos influencers
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