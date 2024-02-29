Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2023

FACUA cumple otro año más con su compromiso de transparencia y publica los datos relativos a sus ingresos y los de sus organizaciones territoriales, junto a información relativa al número de socios con el que finalizó 2023 y los equipos de profesionales que trabajan en el proyecto. Los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2023 procedentes de las cuotas ordinarias de sus socios representaron casi el doble de lo que recibieron a través de subvenciones y convenios con entidades públicas. El código ético de la asociación establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas y partidos políticos. Los socios aportaron 2.294.461,45 euros, frente a 1.379.173,95 euros de dinero público recibidos para e

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