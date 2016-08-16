El engaño de la falsa stevia

Muchos consumidores buscan que su alimentación sea cada vez más sana y natural. La invasión del azúcar en casi todos los productos envasados que se encuentran en las líneas de los supermercados, usado como un conservante, sumado al preocupante consumo de azúcar refinado de nuestra sociedad le ha abierto el camino a un producto que hace unos años era práticamente desconocido en España fuera de los circuitos naturalistas y que se ha vuelto muy popular: la stevia. Pero aunque no lo parezca, no es verde todo lo que nos muestran. Casi todas las stevias que hay en las líneas de venta de los grandes supermercados son fundamentalmente componentes sintéticos. Considerada

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