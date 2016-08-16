Ocio y cultura
Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?
¿Es denunciable que una película omita escenas utilizadas como reclamo en los trailers o que sus supuestos protagonistas no lleguen ni a la categoría de secundarios?
Por Rubén Sánchez
Internacional-16/08/2016
Tres días antes del estreno de Escuadrón Suicida, la película de tipos con superpoderes de este verano, el actor que encarna al Joker, Jared Leto, se quejaba en una entrevista con la revista francesa Télé Star de que «hay numerosas escenas que no están en el montaje final». «Puede que las veamos algún día, quién sabe». En realidad, lo que contaba no es nada diferente a lo que ocurre con multitud de producciones. El problema es que algunas de esas escenas del archienemigo de Bat
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