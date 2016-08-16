Una herramienta útil para la defensa de los consumidores

Para comprender mejor el modelo de organización de consumidores que representa FACUA, es necesario conocer sus orígenes, la evolución que hemos tenido y a la vez analizar la estructura organizativa plural, democrática y flexible de la que nos hemos dotado. Para ubicarnos en los orígenes de FACUA, tenemos que remontarnos a finales de la década de los 70 y recordar que en el movimiento vecinal español, la defensa de los derechos de los ciudadanos en su calidad de consumidores era una actividad que iba cobrando cada vez mayor importancia, dada la situación que se vivía en el país, sobre todo en las dos Castillas y en Madrid, al haberse producido una intoxicación masiva que sufrieron decenas de miles de cons

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión