¿Software libre? Qué es y para qué sirve

Desde pequeños se van amoldando nuestros comportamientos, hábitos, costumbres, preferencias… En el plano tecnológico ocurre igual. Hasta no hace mucho, aunque parezca mentira, tocar una pantalla con nuestros dedos no tenía sentido alguno. Hoy, los más pequeños de la casa intentan hasta hacer zoom en los cuadros que cuelgan de la pared. Es un cambio de sentir y vivir, la tecnología nos rodea, nos ayuda o nos hace más dependientes.Y en ese sentido, desde la infancia, en los colegios, en casa… La mayoría somos adoctrinados en las tecnologías más conocidas, las privativas, o sea, el PC de toda la vida con un Windows, sea el que sea, y tenga o no licencia oficial (si es un portátil

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