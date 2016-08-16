Compras y publicidad
Los problemas ambientales de las ‘catedrales del consumo’
Según la Asociación Española de Centros Comerciales, sus ventas han subido un 6,1 por ciento en 2015. Pero estos gigantes siguen planteando problemas sin resolver, como el consumo energético.
Por Ricardo Gamaza
España-16/08/2016
Lugares en los que se puede consumir todo, incluido el ocio. Sus promotores hablan incluso de la catedrales del siglo XXI al referirse a estos espacios multifuncionales donde hay cines, bares, restaurantes, supermercados… Son los escaparates de la sociedad de consumo: los grandes centros comerciales.
Pese a la crisis económica global y la caída de ventas, los centros comerciales españoles han aumentado el número de visitantes-consumidores. Según datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), las ventas en los centros y parques comerciales se han incrementado en un 6,1 por ciento durante el año 2015 hasta alcanzar los 40.978 millones de euros, lo que supone un incremento de un punto por encima del que se
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