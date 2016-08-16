Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de junio y julio de 2016.
España-16/08/2016
Durante el mes de julio, FACUA-Consumidores en Acción ha visto cómo el juez que investiga el caso Volkswagen en la Audiencia Nacional ha admitido la personación de la asociación como acusación particular, en representación de los casi 5.000 afectados que han decidido sumarse a la querella a través de la campaña FACUA.org/querellaVW, lanzada a finales de junio.
Las denuncias presentadas por FACUA han motivado que la Junta de Andalucía decidiera abrir expediente sancionador al fabrica
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