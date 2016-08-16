Viajar en avión: susto y trato

Viajar en avión, y aún más en verano y otros periodos punta vacacionales, tiene una alta probabilidad de convertirse en una gran odisea llena de obstáculos y pruebas a superar, que tiene como gran recompensa llegar, sin haber sufrido demasiados incidentes, al lugar de destino elegido por ti (o por la aerolínea). Para ello, previamente deberemos esquivar y superar multitud de peligros en el camino: huelgas, problemas organizativos y operacionales de aeropuertos y transportistas, retrasos y cancelaciones por motivos varios, overbooking, quiebras de aerolíneas y agencias de viajes, etc… Si hemos sorteado con éxito todos esos posibles obstáculos, llegados ya a un destino cualquiera, de pie, delante de la ci

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