FACUA informa
Boletín semanal número 109
28/11/2010
FACUA considera de una grave irresponsabilidad el criterio para la selección de las marcas de aceite de oliva analizados por la Junta de Andalucía
FACUA Córdoba celebra un taller formativo sobre el suministro eléctrico
La Junta de Andalucía retira cautelarmente lotes de varias marcas de aceite de oliva virgen y virgen extra por un presunto fraude en su composición
FACUA Sevilla rechaza la propuesta de subida del 5% en el precio de las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa
Tras la denuncia de FACUA Córdoba se adoptan medidas de seguridad para los viandantes en la calle Doce de Octubre
FACUA Córdoba denuncia el riesgo para los viandantes de las obras de la calle Doce de Octubre
Tras la denuncia, OCU deja de utilizar la imagen de FACUA en su publicidad en Google
El Gobierno chileno lleva a los tribunales a varias cadenas de establecimientos por vender 'pulseras milagro'
FACUA Andalucía pide a la Junta que haga públicas las marcas fraudulentas de aceite de oliva virgen extra
Las ofertas de luz y gas son más caras o representan un ahorro insignificante frente a las tarifas fijadas por el Gobierno
FACUA Jaén participa en las VIII Jornadas de Consumo de Linares
El Patronato de la Fundación FACUA acuerda la puesta en marcha de un Comité Asesor
OCU, denunciada por usar la imagen de FACUA para vender sus revistas
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Bellavista
FACUA Madrid y la Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid firman un convenio de colaboración
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Cerro del Águila
Las eléctricas demoran la sustitución de millones de contadores obsoletos mientras siguen enriqueciéndose con su alquiler
FACUA
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