FACUA informa
Boletín semanal número 191
24/06/2012
Honda llama a revisión 50.000 Honda Civic en Estados Unidos por un posible fallo de transmisión
Consumur y las asociaciones Avesco e Isoeco organizan la II Bioferia de productos ecológicos de la Región de Murcia
El CCUA reprueba que salud no dé participación a los ciudadanos en las políticas sanitarias
FACUA Madrid considera un ataque al transporte público el adelanto de la hora de cierre del Metro
FACUA alerta que siguen proliferando anuncios de venta de órganos a través de Internet
FACUA rechaza que el Gobierno cargue sobre los usuarios la nueva resintonización de la TDT
FACUA Madrid rechaza los recortes en el servicio de recogida de basura planteados por Ana Botella
Organizaciones sociales sevillanas critican el modelo de las áreas de urbanismo y movilidad del Ayuntamiento hispalense
FACUA pide acabar con la trampa legal de la banca para quedarse con los pisos de los desahuciados a menor precio
FACUA advierte que la tasa a la enfermedad de la Generalitat discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles
FACUA, perpleja ante la eliminación de casi todas las campañas contra la violencia machista de la nueva web del Ministerio de Ana Mato
FACUA Andalucía se reúne con el consejero de Turismo y Comercio para avanzar en protección de los usuarios
Radio Taxi Córdoba, apercibida por Protección de Datos tras la denuncia de FACUA
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