FACUA informa
Boletín semanal número 298
13/07/2014
FACUA Granada celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo
FACUA denuncia la persecución de la protesta social con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
Fallece Fernando Soto, directivo de la Fundación FACUA
Telecos, banca y eléctricas, los sectores más denunciados en FACUA Córdoba en el primer semestre del año
Movistar devuelve a un socio de FACUA 190 euros de un compromiso de permanencia incumplido por un día
FACUA Andalucía defiende a los consumidores en la presentaci�ón del Plan para la Reactivación del Comercio
FACUA Granada presenta ante Consumo 60 denuncias contra hipotecas afectadas por cláusulas suelo
FACUA denuncia un fraude telefónico que usa como gancho el casting para la serie 'Juego de Tronos'
Compromiso Social denuncia la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno
Un concesionario SEAT asume la garantía de 4 años ofertada tras la acción de FACUA por publicidad engañosa
FACUA encuentra diferencias de hasta un 39% en el precio que se paga por el gramo de oro de 18 quilates
FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Universidad Complutense
FACUA denuncia tres cuentas de Twitter dedicadas a ofertas de empleo que esconden un fraude con líneas 806
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