FACUA informa

Boletín semanal número 298
13/07/2014

FACUA Granada celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo

FACUA denuncia la persecución de la protesta social con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Fallece Fernando Soto, directivo de la Fundación FACUA

Telecos, banca y eléctricas, los sectores más denunciados en FACUA Córdoba en el primer semestre del año

Movistar devuelve a un socio de FACUA 190 euros de un compromiso de permanencia incumplido por un día

FACUA Andalucía defiende a los consumidores en la presentación del Plan para la Reactivación del Comercio

FACUA Granada presenta ante Consumo 60 denuncias contra hipotecas afectadas por cláusulas suelo

FACUA denuncia un fraude telefónico que usa como gancho el casting para la serie 'Juego de Tronos'

Compromiso Social denuncia la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno

Un concesionario SEAT asume la garantía de 4 años ofertada tras la acción de FACUA por publicidad engañosa

FACUA encuentra diferencias de hasta un 39% en el precio que se paga por el gramo de oro de 18 quilates

FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Universidad Complutense

FACUA denuncia tres cuentas de Twitter dedicadas a ofertas de empleo que esconden un fraude con líneas 806

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos