Nuestras accionesLos perfiles del #falsoempleo suman cerca de 180.000 seguidores

FACUA denuncia tres cuentas de Twitter dedicadas a ofertas de empleo que esconden un fraude con líneas 806

Las cuentas simulan ser agencias de trabajo para captar a usuarios que finalmente son invitados a llamar a un número de tarificación adicional.

FACUA.org
España-07/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a tres populares perfiles de la red social Twitter dedicados a ofertas de empleo que en realidad esconden un negocio fraudulento por el que instan a llamar a líneas 806 que cuestan hasta 1,57 euros por minuto. Los perfiles del #falsoempleo

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