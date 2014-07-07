FACUA denuncia tres cuentas de Twitter dedicadas a ofertas de empleo que esconden un fraude con líneas 806
Las cuentas simulan ser agencias de trabajo para captar a usuarios que finalmente son invitados a llamar a un número de tarificación adicional.
FACUA.org
España-07/07/2014
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Contactan con usuarios en búsqueda activa de empleo para ofrecerles promoción y ofertas de trabajo, así como la realización de cursos, pero realmente buscan entretenerlos al teléfono con una línea 806.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a tres populares perfiles de la red social Twitter dedicados a ofertas de empleo que en realidad esconden un negocio fraudulento por el que instan a llamar a líneas 806 que cuestan hasta 1,57 euros por minuto. Los perfiles del #falsoempleo