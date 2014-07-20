FACUA informa
Boletín semanal número 299
20/07/2014
FACUA Málaga reitera la necesidad ineludible de modificar las tarifas de agua
FACUA Sevilla lleva a los tribunales la ampliación de la zona azul impuesta por el Ayuntamiento
FACUA Madrid denuncia la privatización progresiva de la educación infantil en la Comunidad
Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a la organizadora del concierto de Alejandro Sanz en Cádiz
FACUA aconseja a quienes se vean afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios ocasionados
FACUA denuncia a Isla Mágica por publicidad engañosa de sus instalaciones acuáticas
FACUA supera los 100.000 seguidores en Facebook
FACUA Catalunya firma un convenio de colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
FACUA logra que la aseguradora Groupama cumpla con una socia a la que le negó una operación de cervicales
Se disparan las reclamaciones contra telecos y eléctricas, que alcanzan sus máximos históricos
La Peccem denuncia por inconstitucional la Ley General de Telecomunicaciones
FACUA advierte de que el cobro del servicio contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias
Tras la denuncia de FACUA, Madrid abre expediente sancionador a Diviertt por el cancelado SpaceFest
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