FACUA informa

Boletín semanal número 299
20/07/2014

FACUA Málaga reitera la necesidad ineludible de modificar las tarifas de agua

FACUA Sevilla lleva a los tribunales la ampliación de la zona azul impuesta por el Ayuntamiento

FACUA Madrid denuncia la privatización progresiva de la educación infantil en la Comunidad

Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a la organizadora del concierto de Alejandro Sanz en Cádiz

FACUA aconseja a quienes se vean afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios ocasionados

FACUA denuncia a Isla Mágica por publicidad engañosa de sus instalaciones acuáticas

FACUA supera los 100.000 seguidores en Facebook

FACUA Catalunya firma un convenio de colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado

FACUA logra que la aseguradora Groupama cumpla con una socia a la que le negó una operación de cervicales

Se disparan las reclamaciones contra telecos y eléctricas, que alcanzan sus máximos históricos

La Peccem denuncia por inconstitucional la Ley General de Telecomunicaciones

FACUA advierte de que el cobro del servicio contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias

Tras la denuncia de FACUA, Madrid abre expediente sancionador a Diviertt por el cancelado SpaceFest

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