FACUA informa
Boletín semanal número 366
01/11/2015
FACUA critica que la UE legisle al dictado de las automovilísticas tras la laxitud para limitar emisiones
FACUA reclama a los nuevos gobiernos autonómicos que multen de una vez a la banca por las cláusulas suelo
El nuevo varapalo de la UE a la ley española muestra que el Gobierno no hace nada por evitar desahucios
FACUA alerta de la orden de retirada de 39 productos relacionados con la celebración de Halloween
FACUA Cádiz se reúne con el Alcalde y la Concejal de consumo de esta ciudad
Organizaciones ciudadanas de Sevilla ponen en valor la modificación de las ordenanzas fiscales para 2016
FACUA Córdoba presenta la octava edición de su concurso provincial de fotografía
FACUA Granada reclama a Endesa que acabe con los problemas causados por los microcortes de electricidad
FACUA alerta de un fraude masivo por parte de los comerciales de las grandes eléctricas
FACUA critica que el Europarlamento retrase el fin del 'roaming' y sólo afecte a usuarios de vacaciones
FACUA celebra que la CE exija a los bancos devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo
FACUA Córdoba denuncia a una autoescuela por trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad
FACUA Málaga firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Álora para la defensa de los consumidores
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