FACUA informa

Boletín semanal número 390
17/04/2016

Ausbanc creó una organización pantalla para seguir actuando fraudulentamente como asociación de usuarios

FACUA Sevilla denuncia una plaga de tenderetes ilegales en la Feria que venden tabaco y alcohol a menores

Luis Pineda, Miguel Bernad y otros nueve miembros de Ausbanc y Manos Limpias, detenidos por extorsión

Vodafone, multada con 20.000 euros por reclamar durante meses a un cliente una deuda ya saldada

FACUA CyL reclama al Santander que cumpla las moratorias hipotecarias prometidas tras el ERE de Campofrío

FACUA considera inadmisible que Soria acatase las órdenes de Volkswagen ante el fraude de las emisiones

FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General de Socios

FACUA alerta sobre la presencia de lácteos no declarados en varios lotes de galletas de chocolate Disney

FACUA logra que Movistar anule más de 1.000 euros en llamadas no realizadas que facturó a un usuario

FACUA Córdoba pide la retirada inmediata de la concesión a la UTE que gestiona la estación de autobuses

La administración concursal de Afinsa ordena el segundo pago del 5% a los acreedores

FACUA pide al Gobierno que apruebe una norma que impida el corte de suministros a familias vulnerables

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Sevilla denuncia a Sevici por permitir de nuevo publicidad de Cruzcampo en sus bicicletas

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