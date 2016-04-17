FACUA informa
Boletín semanal número 390
17/04/2016
Ausbanc creó una organización pantalla para seguir actuando fraudulentamente como asociación de usuarios
FACUA Sevilla denuncia una plaga de tenderetes ilegales en la Feria que venden tabaco y alcohol a menores
Luis Pineda, Miguel Bernad y otros nueve miembros de Ausbanc y Manos Limpias, detenidos por extorsión
Vodafone, multada con 20.000 euros por reclamar durante meses a un cliente una deuda ya saldada
FACUA CyL reclama al Santander que cumpla las moratorias hipotecarias prometidas tras el ERE de Campofrío
FACUA considera inadmisible que Soria acatase las órdenes de Volkswagen ante el fraude de las emisiones
FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General de Socios
FACUA alerta sobre la presencia de lácteos no declarados en varios lotes de galletas de chocolate Disney
FACUA logra que Movistar anule más de 1.000 euros en llamadas no realizadas que facturó a un usuario
FACUA Córdoba pide la retirada inmediata de la concesión a la UTE que gestiona la estación de autobuses
La administración concursal de Afinsa ordena el segundo pago del 5% a los acreedores
FACUA pide al Gobierno que apruebe una norma que impida el corte de suministros a familias vulnerables
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Sevilla denuncia a Sevici por permitir de nuevo publicidad de Cruzcampo en sus bicicletas
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