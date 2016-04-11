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FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

Aprobadas las cuentas y el programa de actividades del pasado ejercicio 2015. Los socios también dan su visto bueno al presupuesto y las actividades a desarrollar en 2016.

FACUA.org
Jaén-11/04/2016
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FACUA Jaén ha celebrado el pasado 9 de abril su Asamblea General de Socios, organizada en el Centro de Interpretación de la Minería de la Estación de Madrid de Linares. Durante la misma fueron aprobadas las Cuentas Anuales del pasado año 2015

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