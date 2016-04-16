Ausbanc creó una organización pantalla para seguir actuando fraudulentamente como asociación de usuarios
FACUA denunció a Causa Común en 2015 para que fuera expulsada del registro estatal de asociaciones de consumidores. Reclama a Cifuentes que expulse del registro autonómico a la delegación de Ausbanc en Madrid.
FACUA.org
España-16/04/2016
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Luis Pineda, a su llegada a la sede de Ausbanc en Madrid tras su detención este viernes por agentes de la UDEF. | Imagen: Atlas.
Ausbanc creó una organización pantalla para seguir actuando fraudulentamente en los tribunales como asociación de consumidores y usuarios después de que el Ministerio de Sanidad la expulsara en 2014 de su registro estatal. La entidad, denominada