Luis Pineda, Miguel Bernad y otros nueve miembros de Ausbanc y Manos Limpias, detenidos por extorsión
"Hace muchos años que estábamos esperando este día", ha declarado el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-15/04/2016
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El fundador y presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido, acompañado por agentes de la Policía Nacional tras su detención en la estación de Atocha. | Imagen: EFE.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de la mañana de este viernes una operación contra los máximos responsables del negocio editorial y jurídico disfraz