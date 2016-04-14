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FACUA considera inadmisible que Soria acatase las órdenes de Volkswagen ante el fraude de las emisiones

El ministro aceptó las condiciones impuestas por la empresa y le ofreció nuevas subvenciones mientras el Ministerio que él dirige se negaba a dar interlocución a los consumidores.

FACUA.org
España-14/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera inadmisible que el ministro de Industria, José Manuel Soria, acatase las órdenes de Volkswagen ante el fraude de las emisiones. La correspondencia mantenida entre Soria y Francisco García Sanz, vicepresidente

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