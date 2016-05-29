FACUA informa
Boletín semanal número 396
29/05/2016
FACUA Cádiz recomienda reclamar por el cambio de sede del Festival Cabo de Plata
FACUA y CCOO piden una comisión de investigación en el Parlamento sobre las relaciones Canal Sur-Ausbanc
Llamada a revisión de los Renault Espace V y Talismán fabricados en Francia en los últimos seis meses
FACUA Andalucía se une a la campaña de apoyo a los refugiados y llama a participar en las movilizaciones
Tras ser multada, la publicidad de Isla Mágica falsea de nuevo las atracciones de su parque acuático
FACUA Andalucía urge a la Junta a elaborar de una vez el nuevo reglamento del ciclo urbano del agua
FACUA Sevilla considera alarmante la situación generada por la plaga de pulgas en el CEIP Teodosio
Multa a Galp de 400.000 euros por vulnerar el derecho a la libre elección de suministrador de luz y gas
FACUA Granada crea una plataforma de afectados por el cierre de la Sala Prince
FACUA considera indignante que el Plan Nacional sobre Drogas premie a la patronal de bebidas alcohólicas
FACUA pide información sobre las medidas para el mantenimiento del Parque Europa durante la Aste Nagusia
El portavoz de FACUA solicita su personación como acusación particular en el caso Ausbanc y Manos Limpias
FACUA Granada ofrece consejos para un Corpus más seguro y saludable
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