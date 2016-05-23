FACUA considera indignante que el Plan Nacional sobre Drogas premie a la patronal de bebidas alcohólicas
Sanidad la distingue por su "esfuerzo" contra el consumo abusivo y la permisividad en la venta a menores. Por contra, la asociación reclama más controles y, si procede, sanciones más duras.
FACUA.org
España-23/05/2016
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