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FACUA considera indignante que el Plan Nacional sobre Drogas premie a la patronal de bebidas alcohólicas

Sanidad la distingue por su "esfuerzo" contra el consumo abusivo y la permisividad en la venta a menores. Por contra, la asociación reclama más controles y, si procede, sanciones más duras.

FACUA.org
España-23/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera indignante que el Ministerio de Sanidad haya premiado a la Federación Española de Bebidas Espirituosas (Febe) por sus supuestos «esfuerzos para evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas promoviendo el consumo responsabl

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