FACUA informa
Boletín semanal número 412
18/09/2016
FACUA Málaga participa en la campaña Fish Forward de WWF sobre consumo responsable de pescado
FACUA considera escandaloso que el Gobierno rescate la obra ruinosa de ACS para llevar el AVE a Francia
Madrid sanciona con 3.500 euros a Securitas Direct tras la denuncia de FACUA por publicidad engañosa
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de controladores aéreos en Francia reclamar a las compañías
FACUA pide a AENA que garantice la seguridad del aeropuerto de Sevilla durante la huelga de bomberos
FACUA critica la negligencia de Renfe al no relevar a un maquinista que cubrió su jornada máxima diaria
FACUA demanda al director de Extraconfidencial, que acumula condenas por extorsión e injurias
FACUA Córdoba rechaza las subidas generalizadas de los impuestos, tasas y precios públicos
FACUA Sevilla pide explicaciones a Educación por el desabastecimiento de comedores escolares
La comisaria de Mercado Interior contradice a la de Consumo y pide a Volkswagen que pague indemnizaciones
FACUA Almería publica su 'Memoria 2015'
FACUA pide a la Junta que inste a Endesa a devolver lo cobrado desde 2011 por el fraude de los contadores
FACUA denuncia al Córdoba CF por irregularidades en el control del aforo y de seguridad en un partido
Multa de 20.000 euros a Vodafone por dar de alta a un cliente sin solicitarlo, tras la denuncia de FACUA
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