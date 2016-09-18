FACUA informa

Boletín semanal número 412
18/09/2016

FACUA Málaga participa en la campaña Fish Forward de WWF sobre consumo responsable de pescado

FACUA considera escandaloso que el Gobierno rescate la obra ruinosa de ACS para llevar el AVE a Francia

Madrid sanciona con 3.500 euros a Securitas Direct tras la denuncia de FACUA por publicidad engañosa

FACUA aconseja a los afectados por la huelga de controladores aéreos en Francia reclamar a las compañías

FACUA pide a AENA que garantice la seguridad del aeropuerto de Sevilla durante la huelga de bomberos

FACUA critica la negligencia de Renfe al no relevar a un maquinista que cubrió su jornada máxima diaria

FACUA demanda al director de Extraconfidencial, que acumula condenas por extorsión e injurias

FACUA Córdoba rechaza las subidas generalizadas de los impuestos, tasas y precios públicos

FACUA Sevilla pide explicaciones a Educación por el desabastecimiento de comedores escolares

La comisaria de Mercado Interior contradice a la de Consumo y pide a Volkswagen que pague indemnizaciones

FACUA Almería publica su 'Memoria 2015'

FACUA pide a la Junta que inste a Endesa a devolver lo cobrado desde 2011 por el fraude de los contadores

FACUA denuncia al Córdoba CF por irregularidades en el control del aforo y de seguridad en un partido

Multa de 20.000 euros a Vodafone por dar de alta a un cliente sin solicitarlo, tras la denuncia de FACUA

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