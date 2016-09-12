Nuestras accionesSe la atribuyó durante más de tres años

Multa de 20.000 euros a Vodafone por dar de alta a un cliente sin solicitarlo, tras la denuncia de FACUA

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a la compañía por tramitar el alta de un móvil de forma ilegal. La Setsi ya obligó a la operadora a no cargar al usuario los 630 euros que le reclamaba.

FACUA.org
España-12/09/2016
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Vodafone ha sido multada con el pago de 20.000 euros por dar de alta una línea a nombre de un usuario que en ningún momento la solicitó. La sanción ha sido impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) después de que ya la Secretar

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