La comisaria de Mercado Interior contradice a la de Consumo y pide a Volkswagen que pague indemnizaciones
FACUA espera que la Comisión dé un auténtico giro en su tratamiento del fraude de la manipulación de los motores tras casi un año esquivando el caso.
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Europa-14/09/2016
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La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska. | Imagen: flickr.com/epp_group_official (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción espera que la Comisión Europea dé un auténtico giro en el tratamiento del fraude de Volkswagen tras casi un año esquivando el caso y celebra que la comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes haya afirmad