FACUA informa
Boletín semanal número 419
06/11/2016
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento siga sin aplicar la tarificación por minutos en la zona azul
Asisa acepta abonar 25.000 euros a los herederos de una asegurada tras la demanda de FACUA Málaga
FACUA expone en la Asamblea de Extremadura su rechazo al TTIP y CETA
Si viajas en bici por Sevilla, esto te interesa
FACUA alerta de la revisión de las bicicletas Trek Farley 2014 y 2015 por un fallo en la horquilla
FACUA Cádiz forma a alumnos de Secundaria sobre el ahorro de energía en el hogar
Una empresa instaladora de aire acondicionado de Madrid, sancionada con 8.000 tras la denuncia de FACUA
La UE firma el CETA con Canadá pese a la oposición de gran parte de la ciudadanía
La luz ha subido un 24,6% en los últimos seis meses: 14,75 euros para el usuario medio
FACUA Málaga apuesta por la recuperación de los terrenos de Repsol como zona verde
FACUA avisa de la retirada de varios lotes del antihistamínico Rino-Ebastel por un error en el prospecto
FACUA Cádiz reclama a la Junta que recupere la gestión de los servicios concertados con Clínicas Pascual
FACUA Cádiz imparte talleres sobre consumo responsable de agua a alumnos de Infantil y Primaria
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio